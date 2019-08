Die 31-jährige Frau, die im Mai 2018 an einer Bushaltestelle in Zürich-Affoltern eine 79-Jährige zu Boden gestossen hat, muss in eine psychiatrische Klinik. Das Bezirksgericht Zürich ordnete am Montag eine so genannte Kleine Verwahrung an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.