Der Präsident der Stadtzürcher SVP, Mauro Tuena, sagt zum Wahldebakel: Man müsse das Ergebnis in den kommenden Wochen und Monaten eingehend analysieren. Als Grund für das schlechte Abschneiden bei den Erneuerungswahlen verweist Tuena auf die nationale Abstimmung zur No-Billag-Initiative. Diese habe viele Mitte-Links Wähler an die Urne bewegt, was den Bürgerlichen zum Verhängnis wurde. «Mit der Einbindung in das Top-5-Bündnis haben die Bürgerlichen einen anständigen Gemeinderatswahlkampf betrieben, der von den Wählern nicht goutiert wurde», so Tuena. Möglicherweise sei die SVP für die Wähler zu zahm geworden, fasst der Stadtparteipräsident die Niederlage zusammen.

Des einen Leid ist des anderen Freud: SP, Grüne und AL sind neben der EVP die klaren Gewinner der Erneuerungswahlen. Zusammen erreichen die drei Linken Parteien mit 51,79 Prozent Wählerstimmenanteil das absolute Mehr im Parlament. Umgerechnet entfallen damit 69 von 125 Sitzen auf SP, Grüne und AL. Während die SP mit 43 Vertretern vier Sitze mehr zählt, gewannen die Grünen zwei Sitze (neu: 16) und die AL einen (neu: 10).

Was Gabriela Rothenfluh, Co-Präsidentin der Stadtzürcher SP, noch wenige Stunden zuvor als «grosse und reale Chance» bezeichnete, gerade weil die SVP starke Verluste – sogar in bürgerlichen Wahlkreisen – einstecken musste, hat sich schliesslich bewahrheitet. Ziel der SP war es, den Bürgerlichen einen der Parlamentssitze abzuluchsen. Dieses Ziel haben die Linken klar übertroffen. «Es wird deutlich, dass die Bevölkerung unserer Partei und unseren Versprechen vertraut und daran glaubt, dass wir diese auch umsetzen», sagt Rothenfluh.

In den vergangenen vier Jahren galt die Stadt Zürich zumindest im Gemeinderat als gespaltene Stadt. Mit einem Stimmenverhältnis von 62 zu 63 Stimmen befand sich das Parlament des Öfteren in Pattsituationen. Wenn die GLP mit der SVP, FDP und CVP in finanzpolitischen Themen zusammenspannte, erreichte sie jeweils die Mehrheit. Bei verkehrspolitischen Anliegen jedoch konnte die Linke jeweils auf die Unterstützung der GLP zählen. Bei einer Sitzverteilung von 69 zu 56 Sitzen sind die Linken nun auch ohne die GLP klar in der Mehrheit.

Dennoch konnte die FDP ihre bisherigen 21 Sitze im Parlament verteidigen. Die GLP gewann sogar einen dazu und hat damit 14 Gemeinderäte.