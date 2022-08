Winterthurer Gericht spricht Ex-Kirchenpflegepräsidentin frei

Oetwil Flucht vor Pol Pot: «Danke Schweiz, dass du uns vor 50 Jahren aufgenommen hast»

Die Eltern des Unterengstringer Gemeinderats und Kantonsrats Yiea Wey Te (FDP) flüchteten in den 1970er-Jahren aus Kambodscha. An der Oetwiler Bundesfeier weihte der Festredner die Bürgerinnen und Bürger in das dunkle Kapitel seiner Familiengeschichte ein.