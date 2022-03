Kirche «Pray at Sunday»: Der Churer Bischof Joseph Bonnemain besucht am Sonntag Dietikon In der Dietiker Kirche St. Josef findet seit Januar 2019 das «Pray at Sunday» statt. Für kommenden Sonntag konnten die Organisatoren den Churer ­Bischof Joseph Bonnemain ­gewinnen, der 36 Jahre lang Leiter der katholischen Seelsorge des Spitals Limmattal war.

Joseph Maria Bonnemain, Katholischer Bischof des Bistums Chur, spricht anlässlich des Gottesdienstes zur Einweihung der ökumenischen Spitalkapelle des Spital Limmattal in Schlieren. Henry Muchenberger

Seit Januar 2019 findet in Dietikon in der Kirche St. Josef das «Pray at Sunday» statt. Es handelt sich dabei um ein Projekt der katholischen Pfarrei St. Agatha und St. Josef Dietikon und der 1987 in Wien gegründeten Loretto-Gemeinschaft.

An den Sonntagabenden steht zuerst ein Lobpreisteil auf dem Programm, gefolgt von einem Preach und einer anschliessenden Eucharistiefeier. Für den Preach konnten schon zahlreiche Prediger begrüsst werden, unter anderem Generalvikar Luis Varandas, der ehemalige HEV-Direktor Ansgar Gmür und die Sängerin Deborah Rosenkranz.

36 Jahre lang Leiter der katholischen Seelsorge des Spitals Limmattal

Für kommenden Sonntag konnten die Organisatoren nun den Churer ­Bischof Joseph Bonnemain ­gewinnen, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreiben. Der Gottesdienst startet um 17.30 Uhr. Mit dabei werden auch Firm- und Oberstufengruppen aus mindestens einem halben Dutzend Pfarreien sein – etwa aus Schlieren, Bonstetten-Wettswil, Horgen und Wettingen, wie die Organisatoren mitteilen.

Beinahe 36 Jahre lang kümmerte sich der Churer Bischof um das Seelenheil von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden des Spitals Limmattal. Nach seiner Weihe zum Bischof und seinem Umzug nach Graubünden musste er diese Aufgabe niederlegen.

Bonnemain wird zum Thema «Wie gehe ich mit dem Müll in meinem Leben um?» predigen. Nach dem Gottesdienst wird es bei einem gemütlichen Pasta-Essen die Möglichkeit geben, den Bischof auch persönlich zu treffen und ihm Fragen zu stellen. (liz)