Kinder Anna und Leon sind die beliebtesten Babynamen in Zürich Die kurzen Vornahmen liegen einmal mehr im Trend. So waren Anna und Leon im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Stadt Zürich.

Rund die Hälfte der Neugeborenen Kinder im Jahr 2022 mit Wohnsitz in Zürich, trägt einen zweiten Vornamen. Symbolbild: Pramote Polyamate / Moment RF

Ein Evergreen und ein Aufsteiger haben es aufs Treppchen geschafft. Anna und Leon waren im Jahr 2022 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Stadt Zürich. Noch immer liegen kurze Vornamen im Trend.

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 4538 Babys mit Wohnsitz Zürich zur Welt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Für diese wählten die Eltern 1087 verschiedene Mädchen- und 1167 verschiedene Knabenvornamen. Rund die Hälfte der Kinder trägt einen zweiten Vornamen.

Am häufigsten wurde bei den Mädchen Anna gewählt, nämlich in 21 Fällen. In den vergangenen knapp 30 Jahren war Anna 18 mal auf dem Podest und sieben mal sogar auf dem Spitzenplatz, wie es in der Mitteilung heisst. Im vergangenen Jahr folgten Nora (18 Neugeborene) und Yara, Sophie und Ella (jeweils 17 Neugeborene).

Bei den Knaben hat ein Aufsteiger das Podest erklommen. Gleich 30 Neugeborene erhielten den Namen Leon. Das sind 16 mehr als im Vorjahr. Weitere beliebte Vornamen waren Julian (23 Neugeborene), Noah und Finn (jeweils 19 Neugeborene) sowie Liam und Gabriel (jeweils 16 Neugeborene)

In der gesamten städtischen Wohnbevölkerung (443’037 Personen) sind die häufigsten Vornamen Maria (3859 Personen) und Daniel (3028 Personen).(sda)