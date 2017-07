Vonseiten der Einsatzleitung wird betont, dass der Einsatz nicht nur Arbeitsbeschaffung sei, wie kritische Geister argwöhnen könnten. Vielmehr sei der Gigathlon, so Marcel Wirz, eine Probe für den Ernstfall. «Wir trainieren den Führungsablauf für Katastrophen- und Nothilfe. Dieser wäre zum Beispiel bei einem Stromausfall nicht grundsätzlich anders.» Es gehe darum, die Durchhaltefähigkeit und Organisation der Ablösung zu trainieren. Bei Fehlern seien Konsequenzen vorprogrammiert, weswegen der Gigathlon ein ideales Spielfeld für den Zivilschutz biete.

In der Saalsporthalle stehen derweil einige Zivilschützer hinter einer Theke und schenken Kaffee aus. Griesgrämige Gesichter sucht man auch hier vergebens. «Unmotivierte Leute gehen mir auf die Nerven», so Benjamin Widmer. «Für mich ist das ein Schritt aus dem Alltag, ich geniesse es, auch wenn wir zuweilen mit mangelndem Ovo-Nachschub zu kämpfen haben.» Obschon sich kaum mehr Athleten in der Halle befinden, setzen die Zivilschützer ihre Arbeit fort. Ihre Aktionen mögen im Einzelnen nicht besonders heldenhaft sein, tragen aber in ihrer Gesamtheit dazu bei, an diesem Gigathlon sportliche Herkulestaten zu ermöglichen.