Keine klaren Rückfallprognosen für Hauptbeschuldigten — Staatsanwältin fordert Verwahrung

Am Bezirksgericht Bülach ZH hat am Freitagvormittag der psychiatrische Gutachter seine Beurteilungen des Haupttäters erläutert und ergänzt. Eine klare Rückfallprognose konnte er nicht stellen. Die Staatsanwältin fordert nach wie vor eine Verwahrung, der Verteidiger wehrt sich dagegen. Urteilseröffnung ist am Nachmittag.