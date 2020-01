Kein Gehör für neue Lärmschutztechnik: Grüne und EVP bleiben erfolglos

Die Grünen Kantonsrätinnen Silvia Rigoni (Zürich) und Meret Schneider (Uster) und der EVP-Kantonsrat Beat Monhart (Gossau) sind unzufrieden mit dem Regierungsrat. Er zeige wenig politischen Willen, wenn es darum gehe, Mass­nahmen gegen sogenannte Auto-Poser zu ergreifen. Diese verursachten mit getunten Autos mutwillig unnötigen Strassenlärm. «Lärm macht krank», sagte Rigoni gestern im Kantonsrat.

Rigoni hatte bereits Anfang letzten Jahres zusammen mit zwei Ratskollegen eine ­Anfrage eingereicht, in der sie vom Regierungsrat wissen wollte, ob er sich an der ­Entwicklung eines sogenannten Lärmblitzers beteiligen wür- de. Er wollte nicht. Solche ­Lärmmessungen seien wegen ­bundesrechtlicher Vorschriften rechtlich nicht verwertbar. Dass sich der Kanton hinter dem Bund versteckt, gefällt dem Trio um Rigoni nicht. ­Deswegen versuchte es am Montag den Kantonsrat davon zu überzeugen, das Postulat «Schutz der Bevölkerung vor mutwilligem Strassenlärm» zu überweisen.

Der Regierungsrat sollte ­darlegen, wie er «vermehrt» gegen mutwillig verursachten Strassenlärm vorgehen will. Denn es gebe Spielraum für den Kanton. 2016 hielt der ­Bundesrat fest, kantonale ­Initiativen zur Entwicklung von Lärmmessmethoden seien «begrüssenswert». SP, GLP und EVP hatten die Grünen mit im Boot.