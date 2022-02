Katholische Kirche Synodaler Prozess: Jugendrat des Bistums Chur konstituiert sich in Zürich Das Bistum Chur richtet einen Jugendrat ein, der sich für die Anliegen junger Menschen im Bistum und in der katholischen Kirche einsetzen soll. Laut dem Bistum ist der Jugendrat «einzigartig» für die katholische Kirche in der Schweiz.

Am 19. März 2021 wurde Joseph Maria Bonnemain zum neuen Bischof von Chur geweiht. Keystone

Eingerichtet wird der Jungendrat am 13. Februar an einem Treffen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bischof Joseph Maria Bonnemain im Centrum 66 in Zürich, wie das Bistum am Dienstag mitteilte. Die Teilnehmenden eröffneten diesen synodalen Prozess zusammen mit dem Bischof bereits letzten Oktober.

Der Prozess der Konstituierung des Jugendrates wird von der Deutschschweizer Fachstelle für offene Kirchliche Jugendarbeit begleitet. Sowohl Bischof Joseph Maria Bonnemain wie der Fachstelle sei es ein grosses Anliegen, dass die involvierten jungen Menschen ihre eigenen Ideen einbringen könnten, heisst es in der Mitteilung.

Der zukünftige Jugendrat werde nicht primär vom Bischof oder einer Fachstelle getragen, sondern solle vielmehr den Bischof in seinem Amt unterstützen und begleiten. Junge Menschen sollen sich im Rahmen der Möglichkeiten eines in der Bistumsstruktur implementierten Rates für ihre Anliegen, Fragen, und Visionen engagieren können. (sda)