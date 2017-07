Das seit 2008 geltende Gesetz sei die Rechtsgrundlage dafür, dass insbesondere Kaderärzte - über das geltende Besoldungsrecht hinaus - an ärztlichen Zusatzhonoraren beteiligt werden können, schreibt die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit in einer Mitteilung vom Donnerstag.

So könnten "ausserordentliche ärztliche Leistungen, die Leistungen von Teams, aber auch das Gesamtergebnis eines Spitals angemessen gewürdigt werden", hebt die Kommissionsmehrheit (SVP, FDP, GLP) hervor. Den Klinikdirektoren stehe mit dem Gesetz ein wichtiges Führungs- und Förderungsinstrument zur Verfügung.

Die Kommissionsminderheit (AL, CVP, EVP, Grüne, SP) spricht sich indes für die vom Regierungsrat vorgelegte Totalrevision aus. "Wie in allen Listenspitälern sollen auch in den kantonalen Spitälern die Führungsgremien wie der Spitalrat und nicht mehr die einzelnen Klinikdirektoren entscheiden, in welchem Umfang die Zusatzhonorare an die Mitarbeitenden ausbezahlt werden."

Die Vorlage gelangt nun in den Kantonsrat. Dieser wird dann über die Totalrevision des Gesetzes über ärztliche Zusatzhonorare entscheiden.