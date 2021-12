Kantonsrat Zürich Ausbildung an der Polizeischule ist künftig von Anfang an nur mit Schweizer Pass möglich Im Kanton Zürich kann nur mit Schweizer Pass eine Ausbildung an der Polizeischule begonnen werden. Dies wurde nun vom Kantonsrat entschieden.

Bisher konnte man in Winterthur die Polizeischule auch mit einer C-Bewilligung besuchen. (Symbolbild) Reto Martin

Wer im Kanton Zürich Polizist oder Polizistin werden will, muss schon bei Beginn der Ausbildung eingebürgert sein. Dies hat der Kantonsrat am Montag in erster Lesung entschieden. Damit übersteuert das Parlament die Städte Zürich und Winterthur.

Der Kantonsrat stimmte mit 93 Ja zu 73 Nein bei 3 Enthaltungen einer Änderung des Polizeiorganisations-Gesetzes zu. Diese Änderung macht die Schweizer Staatsbürgerschaft für die Polizei-Ausbildung zur Voraussetzung. Auslöser dafür war ein Vorstoss der SVP.

Die Stadt Winterthur liess bisher auch Ausländerinnen und Ausländer mit Bewilligung C zur Ausbildung zu. Die Stadt Zürich beabsichtigte, diese Lockerung einzuführen. Dies ist der Stadt wohl nicht mehr möglich. Der Entscheid ist jedoch noch nicht definitiv. Die zweite Lesung mit Schlussabstimmung findet in etwa vier Wochen statt. (sda)