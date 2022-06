Rafael Mörgeli wird neuer SP-Kantonsrat im Wahlkreis Meilen

Unterengstringen Pumptrack am Chriesihoger geplant: Im Dezember soll der Gemeindeversammlung ein Projekt vorgelegt werden

Eine Zeitkapsel in der Turmuhr und ein Update zum Pumptrack: An der Gemeindeversammlung in Unterengstringen gab es viele Neuigkeiten und diverse altgediente Behördenmitglieder wurden verabschiedet. Die zahlreichen Geschäfte wurden alle angenommen.