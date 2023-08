Kantonsrat GLP-Fraktionschef Michael Zeugin tritt aus dem Kantonsrat zurück Der Winterthurer GLP-Kantonsrat Michael Zeugin tritt nach 12 Jahren aus dem Kantonsparlament zurück.

Der 45-Jährige wurde 2011 in den Kantonsrat gewählt. Seit 2019 leitete Michael Zeugin die GLP-Fraktion. Bild: Andrea Zahler

Der langjährige Kantonsrat Michael Zeugin (GLP, Winterthur) hat am Montag seinen sofortigen Rücktritt aus dem Kantonsparlament bekanntgegeben. Er wolle künftig mehr Zeit für sich, die Familie und sein Unternehmen haben. Die Grünliberalen verlieren damit ihren amtierenden Fraktionspräsidenten.

Zeugin nahm bereits vor den Sommerferien eine Auszeit aus der aktiven Politik, wie es in der am Montag an der Kantonsratssitzung verlesenen Rücktrittserklärung hiess. Der 45-Jährige wurde 2011 in den Kantonsrat gewählt. Seit 2019 leitete er die GLP-Fraktion. Vor seiner Wahl in den Kantonsrat sass er im Winterthurer Stadtparlament.

Die Grünliberalen Kanton Zürich bedauern Zeugins Rücktritt, wie sie in einer Mitteilung schrieben. Die stellvertretende Fraktionschefin Andrea Gisler werde die Leitung der Fraktion vorerst übernehmen. Eine Erneuerungswahl für das Fraktionspräsidium soll bald stattfinden. (sda)