Kantonsrat Flughafen-Parteispenden: FDP erhielt bis zu 90’000 Franken pro Jahr Unter dem Druck des Parlaments hat der Regierungsrat bekannt gegeben, mit welchen Summen die Flughafen Zürich AG ihr wohlgesonnene Parteien unterstützte.

Die Flughafen Zürich AG plant einen Pistenausbau. Nach Corona hat sie ihre Spenden an flughafenfreundliche Parteien noch erhöht. Bild: Ralph Bensberg/Flughafen Zürich

Zwei Wochen vor der Kantonsratsdebatte über die umstrittene Pistenverlängerung des Flughafens Zürich hat der Regierungsrat am Montag Zahlen zu Parteispenden der Flughafen Zürich AG (FZAG) veröffentlicht. Er tat dies aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses der Grünen, SP und AL.

Demnach hat die Flughafen Zürich AG den Parteien, «die sich zu einer wettbewerbsfähigen Schweizer Luftfahrt und Flughafeninfrastruktur bekennen» und im Kantonsrat mindestens 15 Sitze haben, seit 2022 pro Jahr jeweils 45’000 Franken gespendet – und in Wahljahren doppelt so viel. Bei Parteien mit Fraktionsstärke und weniger als 15 Sitzen waren es jeweils 20’000 Franken, die sich in Wahljahren ebenfalls verdoppelten.

In früheren Jahren erhielten die grossen, dem Flughafen wohlgesonnenen Parteien jährlich 40'000 Franken, ebenfalls in Wahljahren verdoppelt. Einzig im Jahr 2021 habe der Flughafen wegen Corona seine Parteispenden halbiert, sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP).

Walker Späh erhielt ebenfalls eine Spende

Auch sie selbst habe im Wahlkampf 2015, als sie erstmals die Wahl in den Regierungsrat schaffte, von finanzieller Unterstützung durch die Flughafen Zürich AG profitiert: Damals habe ihr Wahlkomitee 7500 Franken von der FZAG erhalten. «Nach der Wahl gingen keine Spenden mehr an mich», so Walker Späh. Und die Entschädigung für ihr Verwaltungsrats-Mandat bei der FZAG lande jeweils direkt in der Staatskasse.

Carmen Walker Späh (FDP) im Regierungsratswahlkampf 2015: Damals unterstützte die Flughafen Zürich AG sie mit 7500 Franken. Bild: Alex Spichale

Von den Parteispenden des Flughafens profitierten die FDP, die Mitte und wohl auch die SVP, die sich dazu allerdings bedeckt hielt. Die EVP erhielt letztes Jahr ebenfalls 20'000 Franken, gab sie aber wieder zurück, wie ihr Kantonalparteipräsident Hanspeter Hugentobler sagte. Im Vorfeld der Pistenverlängerungsdebatte, zu der auch eine Volksabstimmung kommt, habe man es für besser gehalten, auf das Geld zu verzichten. Zumal der Kantonsrat im September 2021 einen Vorstoss von Rosmarie Joss (SP, Dietikon) guthiess, wonach Parteispenden ab 10'000 Franken offenzulegen sind.

«Egal, ob Geld fliesst oder nicht»

Während auf eidgenössischer Ebene eine entsprechende Transparenz-Regelung dieses Jahr erstmals wirksam wird, ist die kantonale Umsetzung von des Vorstoss von Joss noch in Arbeit.

Doch die Debatte über die Flughafen-Parteispenden führte nun im Kantonsrat dazu, dass fast alle Parteien Einblicke gaben. «Die FDP bekam in den letzten sechs Jahren vom Flughafen durchschnittlich rund 50'000 Franken pro Jahr», sagte ihr Fraktionschef André Müller (FDP, Uitikon). Dies habe aber keinen Einfluss auf die Haltung der Partei gehabt: «Wir unterstützen den Flughafen, seit es ihn gibt, und werden dies auch weiterhin tun, egal, ob Geld fliesst oder nicht.»

Yvonne Bürgin (Mitte, Rüti) sagte, auch ihre Partei habe in den letzten Jahren vom Flughafen Spenden erhalten – allerdings ohne Wissen der Kantonsratsfraktion: «Das Geld floss direkt in die Parteikasse.»

SVP: «Wir sind nicht käuflich»

SVP-Kantonalparteipräsident Domenik Ledergerber (Herrliberg) verweigerte nähere Angaben zu Spenden an seine Partei – trotz wiederholter Aufforderung seitens der Ratslinken: «Die SVP Kanton Zürich gibt keine Daten zu Spenden heraus», sagte Ledergerber. Und fügte an: «Wir sind nicht käuflich und völlig unabhängig.» Ausserdem würden auch die linksgrünen Parteien Gelder von Privatpersonen und Organisationen erhalten, wenn sie in deren Sinne politisierten. Zum Beispiel von Umweltverbänden. «Darauf beruht unser Milizsystem», so Ledergerber.

Ohne Spenden vom Flughafen kommen SP, GLP, Grüne und AL aus, wie deren Vertreter betonten. Die Ratslinke kritisierte die Spendenpraxis des Flughafens und die Haltung der Spendenempfänger scharf: «Es ist ein Skandal! Alle Parteien, die sich für ein Flughafenwachstum aussprachen, bekamen Schmiergelder», sagte David Galeuchet (Grüne, Bülach). Indirekt bezahle der Kanton Zürich, dem ein Drittel der Flughafen-Aktien gehören, dabei mit, fügte Urs Dietschi (Grüne, Lindau) an.

Sibylle Marti (SP, Zürich) doppelte nach: «In den letzten Jahren und Jahrzehnten war die Flughafenpolitik im Kanton Zürich mit Schmiergeldern gekauft.» Die 90'000 Franken, die grosse flughafenfreundlichen Parteien in einem Wahljahr nun erhielten, entsprächen immerhin einem Zehntel des Wahlkampfbudgets der SP.

Flughafen will Praxis überdenken

Der Flughafen-Verwaltungsrat werde die Spendenpraxis nun an einer seiner nächsten Sitzungen überprüfen, kündigte Regierungsrätin und Flughafen-Verwaltungsrätin Walker Späh an. Sie hielt aber auch fest: «Die Flughafen Zürich AG ist ein selbstständiges Unternehmen und gibt keinen Franken Steuergelder aus.»

Zu den Anspielungen von SVP-Präsident Ledergerber über Gelder von Umweltverbänden für linksgrüne Parteien sagte Harry Brandenberger (SP, Gossau), Vizepräsident von Pro Natura Zürich: «Einzelne Politiker, die im Vorstand sind, erhalten im Wahljahr 1000 Franken.» Und dass die SP gemeinsam mit Gewerkschaften Wahl- und Abstimmungskämpfe bestreite, sei von anderer Qualität als die Flughafen-Parteispenden, betonte Stefan Feldmann (SP, Uster).

«Geld darf gegeben werden. Aber es muss klar sein, woher Spenden kommen und wohin sie gehen», folgerte Rosmarie Joss (SP, Dietikon).