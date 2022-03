Kantonsrat Die ungleichen Mensapreise sind vom Tisch Um die Chancengleichheit auch beim Essen zu erhöhen, hatten drei SP-Kantonsrätinnen eine Angleichung der Mensapreise in den Zürcher Kantonsschulen gefordert. Diese Forderung ist nun umgesetzt. Doch der nächste Mensavorstoss ist schon da.

Mensaessen bleibt auf der Politagenda. Nach den Preisen geht es nun um saisonale Angebote. Bild: Pius Amrein

Eine Kantonsratsanfrage hatte ergeben, dass bei den Mensapreisen an den Zürcher Kantonsschulen erhebliche Unterschiede bestanden. So hätten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Kantonsschule Limmattal pro Jahr über 400 Franken mehr fürs Essen ausgeben müssen als solche der Kantonsschule Rämibühl, wie Michèle Dünki (SP, Glattfelden) am Montag im Kantonsrat sagte. Zusammen mit Rosmarie Joss (SP, Dietikon) und Carmen Marty Fässler (SP, Adliswil) hatte sie deswegen unter dem Titel «Chancengleichheit auch beim Mensabesuch» im Frühling 2020 ein Postulat eingereicht. Die drei SP-Politikerinnen forderten darin den Regierungsrat auf, für vereinheitlichte Preise an den Mensen der Zürcher Mittelschulen zu sorgen.

Inzwischen haben die verschiedenen Mensaanbieter die Preise «auf ein durch die Qualitätserweiterung begründetes Niveau» angeglichen, wie der Regierungsrat bereits in seiner Stellungnahme vom August 2020 festhielt. Am Montag war nun die Beratung des Vorstosses im Kantonsrat traktandiert. Doch Dünki zog das Postulat als erledigt zurück. Es ist damit vom Tisch. Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) sprach von einem «sinnlosen Postulat» der Linken und fügte an: «Qualität und Nachhaltigkeit hat ihren Preis.»

Ganz gegessen ist das Thema Mensamenus politisch indes noch nicht. Dünki verwies auf einen weiteren Vorstoss, der parteipolitisch breiter abgestützt ist: Vertreterinnen und Vertreter der Grünen, SVP, SP und Mitte fordern damit den Regierungsrat auf, zu zeigen, wie das Ernährungsangebot in den kantonalen und kantonsnahen Mensen und Cafeterien regionaler und saisonaler gestaltet werden kann. Dieser Vorstoss ist noch hängig.