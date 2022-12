Kantonsfinanzen Bürgerliche Mehrheit streicht pauschal 337 Millionen Franken aus dem Budget des Kantons Zürich – auch bei Löhnen Durch eine Pauschalkürzung von 337 Millionen Franken will der Zürcher Kantonsrat das mit dem Kantonsbudget 2023 drohende Defizit verringern. Betroffen sind auch die Löhne der kantonalen Angestellten.

Ein Hauptstreitpunkt in der Budgetdebatte ist der Teuerungsausgleich fürs Zürcher Kantonspersonal. Keystone

Fürs kommende Jahr rechnete der Zürcher Regierungsrat mit einem Defizit von 568 Millionen Franken. Hauptgründe dafür, dass beim Kanton nach gewinnbringenden letzten Jahren nun rote Zahlen drohen, sind zum einen voraussichtlich fehlende Gewinnausschüttungen der Nationalbank. Zum anderen plante der Regierungsrat bei den Löhnen des Kantonspersonals 4,3 Prozent Teuerungsausgleich und individuelle Lohnerhöhungen ein. Doch nun muss er nochmals über die Bücher. Denn in der mehrtägigen Budgetdebatte, die am Montag begonnen hat, setzte sich das bürgerliche Lager gleich zu Beginn mit einem Sparantrag in Höhe von 337 Millionen Franken durch.

Zur Debatte standen mehrere pauschale Kürzungsvorschläge. Am Ende obsiegte der maximale Sparantrag von 337 Millionen Franken mit den Stimmen von SVP, FDP, Mitte und GLP. Darin inbegriffen ist auch eine Halbierung der geplanten Lohnerhöhung fürs Personal, mit einer Pauschalkürzung von 100 Millionen Franken.

Es liegt nun am Regierungsrat, wie er die Pauschalkürzungen umsetzt. Die Regierung werde damit umgehen können, sagte Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP).

SP will Kantonsbudget ablehnen

Die Ratslinke hatte sich vergebens gewehrt. Die SP kündigte an, wegen der Pauschalkürzungen das Budget abzulehnen. Es sei billig, Hunderte Millionen Franken zu streichen, ohne zu sagen, wo und warum, erklärte Hannah Pfalzgraf (SP, Mettmenstetten).

Judith Stofer (AL, Zürich) wies darauf hin, dass der regierungsrätliche Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2026 unter dem Strich schwarze Zahlen voraussagt. Der Kanton sei finanziell stabil aufgestellt. Ausserdem habe das Kantonspersonal zuletzt nie die ihm aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung zustehenden Lohnerhöhungen vollumfänglich erhalten. Ohnehin habe Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) stets zu pessimistisch budgetiert, sagte Selma L’Orange Seigo (Grüne, Zürich).

Anders argumentierte die Ratsrechte: «Die Lohnexzesse des Staates führen zu Verzerrungen auf dem Arbeitsmarkt», meinte André Müller (FDP, Uitikon). Mit der vom Regierungsrat geplanten Lohnerhöhung würde der Kanton die Inflation weiter anheizen, fügte Isabel Garcia (GLP, Zürich) an. Und die Zeiten, in denen Nationalbankgewinne die Rechnung massiv verbesserten, seien vorbei, sagte Tobias Weidmann (SVP, Hettlingen).

Wegen Ukraine-Krieg: Mehr Stellen fürs Migrationsamt

Nach dem Ja zur Pauschalkürzung zogen die Bürgerlichen diverse kleinere Sparanträge zurück. Dafür bewilligte der Kantonsrat auf Antrag der SP dem kantonalen Migrationsamt zehn zusätzliche Vollzeitstellen; Kostenpunkt: 1,5 Millionen Franken. Als Begründung führten Vertreterinnen und Vertreter von SP, EVP, GLP und Grünen die wegen des Ukraine-Kriegs steigenden Flüchtlingszahlen an. FDP und SVP stimmten dagegen.

Ein Antrag der Ratslinken, die 20 Millionen Franken mehr zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge forderte, scheiterte hingegen an einer Mehrheit aus FDP, SVP, Mitte, EVP und GLP.

Ebenso erfolglos blieb die Forderung von SP und Grünen, zusätzlich 43 Millionen Franken für die individuellen Krankenkassenprämien-Verbilligung locker zu machen: SVP, FDP und GLP bodigten sie.

Zürcher Verkehrsverbund: Preiserhöhungen ab 2024

Insgesamt beläuft sich das Budget des Kantons Zürich auf rund 18 Milliarden Franken. Mit der Pausschalkürzung um 337 Millionen Franken ist das Hauptziel der kantonsrätlichen Finanzkommission (Fiko) bereits weitgehend erreicht: Das Minus im Budget 2023 soll laut Fiko um 342 Millionen auf 226 Millionen Franken verringert werden.

Parallel zum Budget 2023 behandelt der Kantonsrat den regierungsrätlichen Finanzplan für die kommenden Jahre. Dabei kündigte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) Preiserhöhungen im Zürcher Verkehrsverbund ab 2024 an. Sie begründete dies mit nachhaltigen Einbussen im öffentlichen Verkehr wegen veränderter Arbeitsgewohnheiten seit Corona. Es wären die ersten Preiserhöhungen im ZVV seit 2016.

Der vor einem Jahr gesenkte Steuerfuss bleibt nächstes Jahr unverändert. Doch fürs übernächste Jahr peilt Finanzdirektor Stocker eine weitere Steuerfusssenkung von 99 auf 97 Prozent an. Zudem will er die Unternehmensgewinnsteuern um einen Prozentpunkt senken, wie er sagte.

Stocker rechnet für 2022 mit Verbesserung um 793 Millionen

Die Zahlen im Budget sind oft schlechter als das tatsächlich eintretende Rechnungsergebnis. Wie Stockers Direktion Ende September mitteilte, ist fürs Jahr 2022 mit einem Ertragsüberschuss von 271 Millionen Franken zu rechnen. Das sind fast 800 Millionen mehr als vor einem Jahr budgetiert.