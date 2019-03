Der Bundesrat hatte Ende Januar die Lancierung eines Kompetenzzentrums für Cyber-Sicherheit in Auftrag gegeben. Die Zürcher Regierung bringt sich nun in Stellung. Sie empfiehlt das Gelände des Flugplatzes Dübendorf als "idealen Standort" dafür, wie die Sicherheits- und die Volkswirtschaftsdirektion in einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag schreiben.

Der Innovationspark in Dübendorf werde in enger Zusammenarbeit mit Universität, ETH und Fachhochschulen entwickelt, und mit der Luftwaffe, der RUAG und Skyguide befänden sich weitere wichtige Akteure bereits auf diesem Gelände, heben die beiden Direktionen die Vorzüge dieses Standorts hervor.

Das Thema Internetsicherheit sei sowohl für die Wirtschaft und die Wissenschaft als auch für die Politik von immer grösserer Bedeutung. Für den dringend nötigen Kompetenz- und Wissensaufbau sei deshalb eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zentral, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Standort Dübendorf bietet nach Ansicht der beiden Zürcher Regierungsräte Carmen Walker Späh (FDP) und Mario Fehr (SP) zahlreiche Möglichkeiten und kann optimal auf die Bedürfnisse der Nutzenden ausgerichtet werden. Sie schlagen Bundespräsident Ueli Maurer (SVP) deshalb vor, die Idee im Rahmen eines offenen Gesprächs zu diskutieren.