Kanton Zürich verschärft Corona-Kontrollen – vorläufig keine weiter gehende Maskenpflicht

Nach der am Mittwoch angekündigten vollständigen Erfassung von Personendaten bei der Einreise aus Risikoländern am Flughafen Zürich kündigt der Zürcher Regierungsrat nun strengere Kontrollen auch in anderen Bereichen an.

So soll laut einer Mitteilung vom Donnerstag in Tanzlokalen und Clubs regelmässig die Einhaltung der verfügten Massnahmen überprüft werden. Dazu gehört etwa die Erhebung und Überprüfung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher.