Kanton Zürich Ukraine-Flüchtlinge erhalten Integrationshilfe, während über die Finanzierung noch verhandelt wird Im Kanton Zürich sollen die Ukraine-Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S integriert werden wie vorläufig Aufgenommene. Für die Finanzierung zeichnet sich eine Lösung ab, wie die Zürcher Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr (SP) am Montag vor den Medien sagte.

Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr, Vorsteherin der Kantonalzürcher Direktion der Justiz und des Innern: «Wir werden einen langen Atem brauchen und der Solidarität Sorge tragen müssen.» Keystone

18'000 Franken beträgt die Integrationspauschale, die der Bund normalerweise den Kantonen pro Flüchtling für Integrationsmassnahmen bezahlt. Doch für Personen mit dem Schutzstatus S, wie ihn jetzt die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten, ist dies bislang nicht vorgesehen. Dennoch sollen sie wie die anderen Flüchtlingsgruppen mit dem Status F und B Integrationsmassnahmen erhalten, sagte die Zürcher Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr (SP) am Montag vor den Medien.

Die Integration ziele jedoch nicht darauf ab, dass sie für mehrere Generationen Wurzeln schlagen:

«Integration will, dass sich die Menschen dort, wo sie sind, zurechtfinden und ein möglichst normales Leben führen können»,

betonte die Vorsteherin der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern.

Deutschkurse, Arbeit und Schule

Im Vordergrund stehen zunächst Deutschkurse, wie Fehrs Integrationsbeauftragte Nina Gilgen sagte. Dann aber auch Angebote, die den Neuankömmlingen helfen, sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Die Flüchtlinge mit Status S sind nämlich von Anfang an erwerbsberechtigt.

«Es ist wichtig, ihnen die Fortsetzung eines selbstständigen Lebens zu ermöglichen», sagte Fehr. Für Erwachsene bedeute dies, dass sie den Schritt in die hiesige Arbeitswelt machen können – und zwar möglichst auf dem Gebiet, auf dem sie qualifiziert seien. Die meisten der bislang ankommendenden Ukraine-Flüchtlingen kämen aus einem städtischen Umfeld. Und Kiew sei bildungsmässig ähnlich aufgestellt wie Zürich, sagte die Regierungsrätin. Für die vor dem Krieg geflohenen Kinder gehe es darum, dass sie rasch wieder zur Schule gehen und an Freizeitaktivitäten teilnehmen.

Es gebe ein breit gefächertes Angebot Integrationsmassnahmen, betonte Gilgen. Die Anmeldung erfolge über die Sozialdienste der Gemeinden. Dort werde auch abgeklärt, welcher Integrationsbedarf jeweils bestehe.

Da jetzt aus der Ukraine vor allem Frauen mit Kindern einreisten, dürften zum Thema Kinderbetreuung auch im Zusammenhang mit Deutschkursen noch kreative Lösungen nötig sein, sagte Gilgen. Man plane den Ausbau der Kapazität bei Integrationsangeboten und diskutiere auch inhaltliche Anpassungen.

Zudem sollen die Ukraine-Flüchtlinge wie andere vorläufig aufgenommene Flüchtlinge Unterstützungsleistungen erhalten. «Wir werden den Gemeinden im Laufe dieses Jahres die Kostendächer dafür erhöhen», sagte Gilgen.

Punkto Finanzierung ist noch vieles im Fluss, wie Fehr verdeutlichte: «Wir sind mit dem Bund in Verhandlungen», sagte die SP-Regierungsrätin. Dabei zeige sich zunehmend, dass der Bund zumindest die Finanzierung der Deutschkurse für Ukraine-Flüchtlinge wohl übernehme.

2500 Franken pro Kopf und Jahr

Zudem zeichne sich ab, dass der Bund im Falle der Ukraine-Flüchtlinge keine einmalige Integrationspauschale, sondern jährliche Integrationsbeiträge bezahlen werde, so Fehr weiter. Die Rede sei von 2500 Franken pro Kopf und Jahr. Wie gross und wie lange andauernd der Bedarf an Integrationsmitteln sei, werde sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Aktuell bezahlt der Bund den Kantonen für Personen mit dem Status S bereits eine Pauschale von 1500 Franken pro Monat. Diese dient zur Deckung der Kosten für Miete, Sozialhilfe, Krankenkasse, Verwaltungs- und Betreuungskosten.

Gilgen erwähnte auf Nachfrage, dass die ansonsten für vorläufig Aufgenommene übliche einmalige Integrationspauschale von 18'000 Franken erfahrungsgemäss nicht ausreiche. Die Gemeinden müssten in der Regel noch einiges drauflegen.

Für Fehr steht fest: «Wir werden einen langen Atem brauchen und der Solidarität Sorge tragen müssen.»