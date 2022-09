Kanton Zürich Regierungsrat rechnet mit «roter Null» – Kanton rechnet mit 1370 neuen Vollzeitstellen 113 Millionen Franken beträgt das Minus im kantonalen Budgetentwurf 2023. Es hagelt Kritik.

Per 2024 will der Zürcher Regierungsrat mit Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) den Steuerfuss des Kantons von 99 auf 97 Prozent senken. Archiv / Alexandra Wey / Keystone

113 Millionen Franken minus wird der Kanton Zürich 2023 laut dem Budgetentwurf erzielen, den der Regierungsrat gestern veröffentlicht hat. Der Regierungsrat bezeichnet das 113-Millionen-Defizit als «rote Null». Denn insgesamt wird für 2023 ein Aufwand in der Höhe von 18,2 Milliarden erwartet.

Noch ist das Budget ein Entwurf. Im Oktober soll sich dann ein genaueres Bild ergeben, wenn der Regierungsrat die Budgetnachträge einreicht.

Die Regierung betont in ihrer Mitteilung, dass das Budget ohne die neuen Beiträge an den Strassenunterhalt der Städte und Gemeinden und den höheren Soziallastenausgleich positiv ausfallen würde, da diese beiden Positionen zusammen das Budget mit zusätzlichen 240 Millionen Franken belasten.

Viele neue Stellen in der Bildung, im Gesundheitsbereich und dem Justizvollzug

Der Beschäftigungsumfang laut Budgetentwurf steigt um 2,7 Prozent oder 1370 Vollzeitstellen. Wie in den vorangegangenen Jahren gehe dieses Wachstum zu einem grossen Teil auf den Bildungsbereich zurück. Die Universität und die Fachhochschulen werden um plus 230 Stellen wachsen und die Volks- und Mittelschulen sowie die Berufsbildung um 379 Stellen. Bei den kantonalen Spitälern werden 315 Stellen mehr erwartet. Für den Betrieb des Gefängnisses Zürich West und der Untersuchungsgefängnisse Zürich wird im Bereich Justizvollzug und Wiedereingliederung ein Bedarf von 188 Stellen ausgewiesen. Die Bezirksgerichte planen ein Wachstum um 78 Stellen. «In den weiteren Teilen der Verwaltung fällt das Wachstum deutlich geringer aus oder bleibt konstant», so die Regierung.

Auch investiert wird viel

Weiter sieht der Budgetentwurf für 2023 Investitionsausgaben von 1,25 Milliarden Franken vor. Für die ganze Planungsperiode bis 2026 werden Investitionsausgaben von 5,6 Milliarden Franken beziehungsweise rund 1,4 Milliarden Franken pro Jahr eingestellt. Das Niveau der Investitionstätigkeit bleibt somit weiterhin hoch.

Die Regierung geht davon aus, dass die Steuereinnahmen aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage und der höheren Erträge der Vorjahre deutlich steigen werden. Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Umfelds bleibe die Lage aber herausfordernd. «Im Budgetentwurf, den der Regierungsrat im Rahmen der Finanzplanung vor den Sommerferien erstellt hat, ist eine fünffache Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank enthalten. Aufgrund der Finanzmarktentwicklung ist zumindest ein teilweiser Ausfall zu befürchten. Der Regierungsrat wird diese Position mit den Nachträgen zum Budgetentwurf überarbeiten», schreibt die Regierung.

Sie plant nach wie vor, per 2024 den Steuerfuss von 99 auf 97 Prozent zu senken. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren steigen werden.

Zu viele neue Stellen, zu wenig Teuerungsausgleich – das ist die Kritik

Die Zürcher Parteien sind mit dem am Freitag präsentierten Budgetentwurf 2023 nicht wirklich zufrieden. Während die Bürgerlichen insbesondere das geplante Stellenwachstum von 1370 Stellen kritisieren, vermissen die Linken einen vollen Teuerungsausgleich für das Personal des Kantons.

Aus Sicht der SVP sind die «fetten Jahre vorbei», wie sie in einer Mitteilung schreibt. Man könne künftig nicht mehr davon ausgehen, dass die Rechnung viel besser abschneide als das Budget. Daher sei es wichtig, sich gegen «kostspielige Träumereien der Links-Grünen» einzusetzen.

FDP und Mitte haben vor allem wegen des Stellenwachstums Fragezeichen. Die Forderung nach 1370 Stellen überrasche und müsse kritisch geprüft werden, so die Mitte. Vor allem in der Kernverwaltung sei das Personalwachstum zu bremsen. Auch die GLP sorgt sich wegen des Stellenwachstums.

SP und Grüne vermissen insbesondere den vollen Teuerungsausgleich fürs Personal. Aus Sicht der SP hat der Kanton noch genug Spielraum. SP und AL fordern, dass nun ärmere Haushalte gezielt entlastet werden wegen der höheren Energiepreise. Die Grünen finden das Budget «knausrig» und die SP bezeichnet die Steuersenkung per 2024 als «mehr als fragwürdig», weil ­davon aus ihrer Sicht nur «Gutverdienende» profitieren würden.