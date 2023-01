Kanton Zürich Raus aus der Prostitution – aber wie? Medienberichten zufolge ist Zürich zu einem «Hotspot der afrikanisch organisierten Kriminalität für Menschenhandel» geworden. Deshalb verlangt die Aescher Mitte-Kantonsrätin Janine Vannaz nun Antworten vom Regierungsrat.

Blick in die Zürcher Langstrasse: Manche der Prostituierten, die hier anschaffen, sollen zum Netzwerk nigerianischer Menschenschmuggler gehören. Symbolbild: Sandra Ardizzone

An der Zürcher Langstrasse ist die Prostitution besonders augenscheinlich. Die Frauen, von teils afrikanischer Herkunft, stehen dort zuweilen in Reih und Glied vor manchen Bars und sprechen die Vorbeigehenden an. Ein Teil der Frauen sind Opfer eines Netzwerks krimineller Banden, die Menschenschmuggel betreiben.

Um die Bedingungen hiesiger Prostituierter zu verbessern, hat der Zürcher Regierungsrat bereits Massnahmen in die Wege geleitet. So hat er im September 2022 drei Hilfsorganisationen je einen Beitrag von 50'000 Franken zugesichert. Diese Organisationen entwickeln Programme, um Betroffenen den Ausstieg aus der Prostitution zu erleichtern. Die Umsetzung der Projektideen soll in den kommenden zwei Jahren folgen.

Janine Vannaz, Mitte-Kantonsrätin aus Aesch, setzt sich für Prostituierte ein. zvg

Für die Betroffenen sei dies eine schwierige Situation, findet die Aescher Mitte-Kantonsrätin Janine Vannaz. Das Zeitfenster sei zu lang und der Plan zu wenig konkret. In einer aktuellen Anfrage will sie deshalb vom Regierungsrat wissen, welche weiteren Massnahmen ergriffen wurden, um den Betroffenen den Ausstieg aus der Prostitution und ihre Integration in die Gesellschaft zu erleichtert. Und sie will wissen, wie der Kanton das Problem mit dem Menschenhandel in den Griff bekommen will.

Zudem möchte Vannaz erfahren, wie häufig Prostituierte auf ihre Papiere überprüft werden und ob in diesem Zusammenhang bereits Strafen ausgesprochen wurden. Ihre Anfrage vom 9. Januar haben die Kantonsrätinnen Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich) und Nina Fehr Düsel (SVP, Küsnacht) mitunterzeichnet. Der Regierungsrat hat drei Monate Zeit, schriftlich darauf zu antworten.

«Wie Ware zu Tiefstpreisen angeboten»

Prostitution gehe mit Menschenhandel, Gewalt, Ausbeutung und Machtmissbrauch einher, schreiben die Kantonsrätinnen. «Die physische und psychische Gesundheit der prostituierten Menschen leidet enorm und der Ausstieg aus diesem Gewerbe offenbart sich als sehr schwierig.» Die Stigmatisierung, gesundheitliche Faktoren und mangelnde Sprach- und Rechtskenntnisse sowie das Fehlen von breiten Ausstiegsprogrammen erschwere den Ausstieg. «Besonders junge Frauen aus dem Ausland werden in der Schweiz wie Ware den Freiern zu Tiefstpreisen angeboten.»

Die Kantonsrätinnen zitieren zudem eine Dokumentation des ZDF von Ende September. Diese zeige auf, dass Zürich «zum Hotspot der afrikanisch organisierten Kriminalität für Menschenhandel» geworden sei. Zu diesem Ergebnis kam auch die NZZ in einer Recherche. Dem Bericht zufolge werden Frauen von der nigerianischen Bande Black Axe stark unter Druck gesetzt und gezwungen, nach Europa zu gehen, um dort Geld einzutreiben. Die Frauen fürchten sich vor Vergeltung und haben Angst aus dem Griff ihrer Peiniger auszubrechen.