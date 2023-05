Kanton Zürich Kanton zahlt 500 Franken pro Parkplatz mit E-Ladestation: Ab sofort können Private online Fördergesuche einreichen 50 Millionen Franken stehen für das vierjährige Förderprogramm zur Verfügung, das der Kantonsrat im Februar beschlossen hatte.

Weg von fossilen Treibstoffen, hin zu Elektromobilen. Diese Entwicklung soll mit dem Förderprogramm Ladeinfrastruktur im Kanton Zürich beschleunigt werden. . Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Im Februar hat es der Kantonsrat beschlossen, nun wird es umgesetzt: das kantonale Förderprogramm Ladeinfrastruktur. Die Idee: Wer Ladestationen für Elektroautos baut, erhält Geld vom Kanton.

Gesuche können ab sofort auf dem kantonalen Online-Portal «Gebäudeprogramm» eingereicht werden, schreit der Kanton in einer Mitteilung. Die Adresse dafür lautet: https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/zh.

Gesuche sind rückwirkend bis Februar möglich

Auch rückwirkende Fördergesuche sind möglich: Für förderberechtigte Massnahmen, mit deren Bau bereits am Tag des Kantonsratsbeschlusses am 6. Februar 2023 oder danach begonnen wurde, kann bis am 6. August 2023 ein rückwirkendes Fördergesuch eingereicht werden.

Mit dem neuen Förderprogramm will der Kanton Zürich die Elektrifizierung des Strassenverkehrs beschleunigen. Für die weitere und rasche Verbreitung der Elektromobilität sei die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten ganz entscheidend, wird Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) in einer Mitteilung zitiert. Das bis Ende 2026 befristete Förderprogramm Ladeinfrastruktur, für das der Kantonsrat einen Rahmenkredit von 50 Millionen Franken gesprochen hat, soll nun den nötigen Impuls geben.

Auch soll so ein Beitrag zu den klimapolitischen Zielen beigetragen werden. Laut Mitteilung ist der Verkehrssektor nämlich für rund 40 Prozent der Treibhausgasemissionen im Kanton Zürich verantwortlich.

«Wir müssen rasch von fossilen Treibstoffen wegkommen, damit wir bis 2040, spätestens aber 2050, Netto-Null Treibhausgasemissionen erreichen»,

wird Baudirektor Martin Neukom (Grüne) in der Mitteilung zitiert. Mit dem Förderprogramm werde es attraktiver, jetzt auf ein Elektroauto zu setzen.

Wenn am eigenen Parkplatz der Stromanschluss für eine Ladestation fehlt, ist der Entscheid fürs Elektroauto mit teuren Investitionen und teils zeitaufwändigen Abklärungen verbunden. Deshalb unterstützt der Kanton Zürich Eigentümerinnen und Eigentümer beim Einbau der sogenannten Basisinfrastruktur (bestehend aus Anschlüssen, Verteil- und Lastmanagementsystem).

Bis zu einer Anzahl von 15 Parkplätzen gibt es pauschal 500 Franken pro Parkplatz, ab dem 16. Parkplatz erhält man 300 Franken pro zusätzlichen Parkplatz.

Für bidirektionale Ladestationen gibt es noch mehr Geld

Gefördert wird zudem der Einbau von bidirektionalen Ladestationen. Diese können den Strom ins Netz zurückspeisen und ermöglichen es, das E-Auto als Stromspeicher zu nutzen. Pro bidirektionaler Ladestation gibt es pauschal 2000 Franken.

Damit auch Anwohnerinnen und Anwohner ohne eigenen Parkplatz schneller auf Elektroautos umstellen können, unterstützt der Kanton laut Mitteilung die Gemeinden beim Erstellen von Ladestationen auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen wie beispielsweise den blauen Zonen. Gefördert werden 30 Prozent der Investitionskosten, maximal 3000 Franken pro Parkplatz und 450'000 Franken pro Gemeinde. Weiter unterstützt der Kanton Gemeinden und Unternehmen bei der Erstellung von AC-Ladestationen für Parkplätze an Park+Ride-Anlagen an Bahnhöfen sowie an Carsharing-Standorten.

Unternehmen wiederum, die ihre gewerblich genutzten Personen- und Nutzfahrzeuge auf Elektroantrieb umstellen wollen, können ebenfalls vom Förderprogramm profitieren. Der Kanton unterstützt die Ausrüstung von Firmenparkplätzen mit der nötigen Basisinfrastruktur. Zudem unterstützt der Kanton Gemeinden und Unternehmen, die sich in Zusammenhang mit dem Umstieg auf E-Mobilität beraten lassen wollen. (liz)