Kanton Zürich: Covid-19-Impfung in Heimen und bei Hausärzten - bis im Sommer sollen alle, die das wollen, geimpft sein

Der Kanton Zürich hat am 4. Januar 2021 am Referenz-Impfzentrum am Institut für Epidemiologie und Biostatistik und Prävention (EBPI) der Universität Zürich und am 5. Januar am Universitätsspital Zürich mit dem Impfen gegen Covid-19 begonnen. Heute informierte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich über die nächsten Schritte in der Umsetzung der Impfstrategie.

Bettina Bally, stellvertretende Kantonsärztin, zeigte sich erfreut über den geglückten Start der Impfaktion, bat die Bevölkerung aber weiterhin um Geduld: «Unsere Impfstrategie richtet sich am verfügbaren Impfstoff aus. Da wir derzeit nur sehr wenig Impfstoff zur Verfügung haben, müssen wir weiterhin stark priorisieren. Wenn mehr Impfstoff verfügbar ist und auch weitere Impfstoffe zugelassen werden, werden wir die Impfmöglichkeiten laufend erweitern.»

Erstimpfung an Heimen bis Mitte März abgeschlossen

Nach intensiver Vorbereitung beginnt mit dem Wohnzentrum Fuhr in Wädenswil heute auch die Covid-19-Impfaktion an den rund 400 Alters- und Pflegeheimen im Kanton Zürich. Die Detailplanung ist abgeschlossen und wird in diesen Tagen an die Heime kommuniziert. Ein wesentlicher und anspruchsvoller Teil der Vorbereitung für das Impfen in den Heimen ist die Aufklärung und Informationen der Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörigen. «Die Heime sind für die Impfaktion bereit. Ziel ist es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal bis Mitte März die erste Impfdosis erhalten haben», sagte André Müller, Präsident CURAVIVA Kanton Zürich.