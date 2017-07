Mit dem neuen KJG sollen die Zürcher Gemeinden künftig den Beitrag an die Heimplatzierungen von Kinder und Jugendlichen im Verhältnis der Einwohnerzahl zahlen. Dieses Gesamtkostenmodell sei administrativ einfach zu handhaben, teilte die KBIK am Donnerstag mit. Zudem verhindere es plötzlich hohe Belastungen durch einen teuren Fall in einer Gemeinde und sei dadurch finanziell planbarer.

Eine andere Verteilung als die KBIK-Mehrheit wollte der Regierungsrat: 35 Prozent sollte der Kanton zahlen, 65 Prozent die Gemeinden. Dies hätte für den Kanton Mehrkosten von 16 Millionen Franken bedeutet. Bisher lag der Schlüssel bei 27:73 Prozent. Der nun von der KBIK-Mehrheit favorisierte Kostenteiler 40:60 erhöht diese Mehrkosten für den Kanton um weitere rund 10 Millionen.

Diese Mehrbelastung für den Kanton erachtet die Kommissionsmehrheit aber als "fair und für den Kantonshaushalt vertretbar". Eine Kommissionsminderheit - bestehend aus AL, SVP, Grüne und CVP - hingegen hält am Kostenteiler 35:65 fest.

FDP will andere Aufgabenteilung

Die FDP will sogar eine ganz andere Aufgabenteilung: Die Gemeinden sollen die Kosten für die sozialpädagogische Familienhilfe übernehmen, der Kanton alle übrigen Kosten.