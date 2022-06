Bildung Kanton Zürich lanciert Kurzkurse für Personen ohne Lehrerausbildung Um dem Lehrermangel zu begegnen, stehen im Kanton Zürich nach den Sommerferien auch Personen vor den Klassen, die kein Lehrdiplom haben. Ihnen werden an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) nun Kurzkurse und Planungswochen angeboten.

Dramatische Situation an Zürcher Schulen: Neu dürfen für ein Jahr auch Lehrpersonen ohne die nötige Ausbildung Klassen unterrichten. Themenbild: Horatio Gollin

Dabei erhalten die schulfremden Lehrpersonen «eine Einführung in das Zürcher Schulwesen, lernen den Berufsauftrag von Lehrpersonen kennen und erhalten Unterstützung bei der Vorbereitung und Planung ihres Unterrichts», wie die Bildungsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Mit diesen Angeboten der PHZH sollen die Schulen bei der Integration und Begleitung der «Neulinge» entlastet werden. Mit der Möglichkeit, Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom anzustellen, erhalten die Schulen mehr Flexibilität, um die offenen Stellen zu besetzen, begründete die Bildungsdirektion den im April angekündigten Schritt.

Ursprünglich war vorgesehen, diese Anstellungen auf ein Jahr zu befristen. Der Mangel an Lehrpersonen werde aber gemäss Prognosen zum Bevölkerungswachstum auch in den kommenden Jahren bestehen.

Deshalb will sie Personen ohne Lehrdiplom, die sich im Schulalltag bewähren, eine längerfristige Perspektive bieten. Ihnen soll die Aufnahme in die PHZH-Ausbildung erleichtert werden.

Ausbildung rascher abschliessen

Personen, die über Berufserfahrung in bildungsnahen Bereichen, Universitätsabschlüsse oder Unterrichtserfahrungen verfügen, können zudem ihre Ausbildungen und Erfahrungen «gebührend an die noch zu absolvierende Ausbildung» anrechnen lassen. Die Ausbildung dürfte also schneller gehen.

Als weitere Massnahme soll es auch PHZH-Studierenden ermöglicht werden, dass sie während ihrer Ausbildung unterrichten oder das Studium für ein Jahr unterbrechen können. Die Bildungsdirektion legt zusammen mit der PHZH die Rahmenbedingungen für diese Einsätze fest. Ausserdem will die Bildungsdirektion die Zahl der Studienplätze weiter ausbauen. (sda)