Füttern, wärmen und aktuell vor allem Schatten spenden: In den Storchenhorsten des Zoo Zürich herrscht die Tage emsiges Treiben. 27 Brutpaare stehen im Dauereinsatz und versorgen ihren Nachwuchs mit allem, was nötig ist. Seit über 30 Jahren besteht die erfolgreiche Brutkolonie im Zoo Zürich, so, dass der einst bedrohte Weissstorch keine bedrohte Art mehr ist.