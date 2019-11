Ein 18-jähriger Töfffahrer ist bei einem Unfall in Esslingen im Zürcher Oberland schwer verletzt worden. Er kollidierte am Mittwochmorgen mit einem Auto, als er nach Oetwil am See abbiegen wollte.

Der Grund für den Unfall ist noch unklar, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der 18-Jährige musste ins Spital gebracht werden. (sda)

