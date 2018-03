Die statistische Auswertung der Teilnahme am Urnengang vom 4. März hat unter anderem ergeben, dass in der Gruppe der 76-jährigen Stadtzürcher Männer die Stimmbeteiligung 76 Prozent betrug. In der entsprechenden Mitteilung der Stadt Zürich vom Montag steht, dass mit dem 77. Altersjahr die Stimmbeteiligung abnimmt.

Unter den jungen Stimmberechtigen im Alter von 18 bis 30 Jahren war die Beteiligung der Frauen (46 Prozent) höher als jene der Männer (43 Prozent). Nimmt man alle Stimmberechtigten zusammen, gehen die Männer aber häufiger (59 Prozent) an die Urne als die Frauen (56,5 Prozent).

Innerhalb der Stadtquartiere gab es grosse Unterschiede bei der Stimmbeteiligung. Gaben in Fluntern, Hottingen und Oberstrass über zwei Drittel der Berechtigten ihre Stimme ab, waren es in Hirzenbach, Schwamendingen-Mitte und Seebach weniger als die Hälfte.