Eine Universallösung aber gibt es laut Marc Werlen, Sprecher von Grün Stadt Zürich, nicht: «Beispielsweise sind Bäume für das Stadtklima generell sehr wichtig, am falschen Ort gepflanzt, verhindern sie unter Umständen die Durchlüftung mit Kaltluft für viele Jahre.» Im Herbst soll der Masterplan vorliegen, dann können einzelne Massnahmen genauer benannt werden.

Mehr Bäume, mehr grüne Flächen und mehr Brunnen: Die Stadt Zürich erarbeitet zurzeit einen Masterplan für das Stadtklima. Dieser definiert und konkretisiert Massnahmen, um die Hitze- und Luftschadstoffbelastung in Gebieten mit hoher Baudichte zu kompensieren. So werden die städtischen Strukturen dahingehend analysiert, wie sie sich schwächend oder verstärkend auf die künftig zu erwartenden steigenden Temperaturen auswirken. Konkret versucht Grün Stadt Zürich herauszufinden, wo und wie sich langfristig Begrünung und Beschattung, aber auch Kaltluftkanäle auf das Klima in der Stadt Zürich auswirken.

Erst im Juni hat der Kanton Zürich neue Klimakarten publiziert, die die Hitzeinseln in der Stadt und im Kanton aufzeigen. Als Hot-Spots sind dabei die Altstadt im Kreis 1 wie auch die Kreise 4 und 5 erkennbar. Die Hitzeinseln ziehen sich aus der Stadt den Gleisen entlang nach Schlieren. Bis Dietikon schwächt sich der Wärmeinseleffekt dann langsam etwas ab.

In diesem Zusammenhang erhalten natürliche Klimaanlagen, wie die Limmat, aber auch die Bäume und Brunnen in der Stadt, eine besondere Bedeutung. Sie sind dafür verantwortlich, dass ihre direkte Umgebung zumindest ein wenig abkühlen kann.

Ein Streifzug durch Zürich zeigt, wo die schattigen Plätze der Limmatstadt liegen. Insgesamt 3'773 Hektaren umfassen die Grünflächen in der Stadt. Zu den weit über 22'000 Strassen- und Alleebäumen kommen nochmals etwa 50'000 Bäume in Parkanlagen, bei Sport- und Spielplätzen, entlang von Flussufer und in Friedhöfen hinzu.