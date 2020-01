Joachim Karl Benedikt ist der neue Arzt für die Reha Clinic

Benedikt ist Facharzt für Orthopädie und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Arbeitsorientierten Rehabilitation, heisst es in einer Mitteilung der Reha Clinic Limmattal. «Wir sind überzeugt, mit Joachim Karl Benedikt eine ideale Ergänzung zu unserem bestehenden Team gefunden zu haben. Dank seiner Kompetenz und seiner Erfahrung in der Arbeitsorientierten Reha können wir unsere Patientinnen und Patienten künftig noch besser bei ihrer Rückkehr in den Arbeitsalltag unterstützen», wird Sönke Johannes, Chefarzt der Reha Clinic Limmattal, in der Mitteilung zitiert. Die Reha Clinic Limmattal wurde im August 2019 eröffnet und ist ins Spital Limmattal integriert. Sie gehört zur Reha Clinic Gruppe und ist die einzige Rehabilitationsklinik der Schweiz, in der ausschliesslich verunfallte Menschen rehabilitiert werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (liz)