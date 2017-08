So geht es los über die Bahnhofstrasse an der Pestalozziwiese vorbei, wo ein Grüppchen Legionäre noch schnell ihre Gürtel enger schnallt; vorbei an der so nüchternen «Pavillon-Skulptur», von deren Quadern nun ein Harlekin heruntergrüsst. Hört man dann beim Bürkliplatz zum ersten Mal statt anfahrenden Züri-Trams den Bass tönen – dann müsste man seine Instinkte schon in den Stand-by-Modus schalten, um nicht sogleich gepackt zu werden.

Im Seefeld steht das erste Love Mobile bereit. Um 14 Uhr setzt es sich endlich in Bewegung. Als dann der offizielle Song der Street Parade zum ersten Mal aus den Boxen schallt, schwappt eine ekstatische Woge über die Menge. Kaum einer, der nun noch regungslos dasteht, der nicht wenigstens ein bisschen mitzuckeln würde im Takt.

Wieder einmal rollt sie also, die ganze lange Elektro-Karawane, schlängelt sich im Schneckentempo um den Zürichsee. 900 000 Teilnehmer sind nach Angaben der Veranstalter gekommen. Will man auch nur einigermassen herankommen an die Wagen, geht man sogleich unter in den Massen.

Der Menschenstrom, der von allen Strassen zugeführt wird, ist wieder einmal gewaltig. Nur mit viel Geduld und mit wenig Berührungsangst lässt sich hier vorwärtskommen. Anstatt sich dem Feiern völlig hinzugeben, sieht man viele Leute die Smartphones zücken und in die Höhe strecken. Es wird pflichtschuldig gefilmt und fotografiert an der Street Parade. Man ist nicht nur für das eigene Vergnügen da, sondern auch für Facebook, Instagram und Snapchat. Schliesslich soll jedermann und jede Frau nachher mitbekommen können, wie toll es war.