Unrechtmässige Entlassung

Das heisst nicht, dass alles in ihrem Departement rund lief. Da ist die peinliche Geschichte von den heiklen Kesb-Akten, die durch Häftlinge in der Pöschwies verarbeitet wurden. Und da ist weiter der verworrene Fall des früheren Dietiker Statthalters, den sie fristlos entliess. Voreilig, wie sich später herausstellte. Das Verwaltungsgericht qualifizierte die Entlassung als unrechtmässig. Eine Verwarnung hätte vorausgehen müssen.

Das Verwaltungsgericht pfiff ausserdem Fehrs Gemeindeamt im Streit um den Sonderlastenausgleich zurück. Ein Triumph kleiner Gemeinden gegen den übermächtigen Kanton. Generell scheint Fehr noch keinen guten Draht zu den Gemeinden gefunden zu haben. Weil sie im Finanzausgleich sparen muss, wird das Verhältnis in nächster Zeit weiter strapaziert. Kürzlich brachte sie einige Gemeindevertreter auf die Palme, als sie allzu heftig für eine Fusion im Stammertal plädierte. Die Betroffenen fühlten sich als dumme Schüler behandelt.

Keine Angriffsfläche bieten

In der Regierung hat sich Fehr bisher eisern ans Kollegialitätsprinzip gehalten, obwohl ihr etliche Positionen gegen den Strich gingen – etwa die USR III oder die Umwandlung des Kantonsspitals Winterthur in eine AG. Fehr sass auch aufs Maul, als Parteikollege Mario Fehr im Asylbereich die Schraube anzog sowie ein Verbot von Burkas und Koranverteilungsaktionen forderte. Ohne Murren stellte sie sich sodann hinter die Regierung, als sich diese weigerte, die Soziallasten der Gemeinden im Finanzausgleich aufzufangen. Früher wäre sie die erste gewesen, die dagegen protestiert hätte. In all diesen Fällen war Fehr Profi genug, Kritikern keine Angriffsfläche wegen Verletzung des Kollegialitätsprinzips zu bieten. Fehrs Anhänger, zu denen die Juso zählen, scheinen ihr das brave Stillhalten bis jetzt nicht übel genommen zu haben.

Eifrig kommentiert Fehr hingegen auf Twitter das Zeitgeschehen. Sie scheint dieses Medium als Ventil zu nutzen – meist ohne zu provozieren. Hie und da nimmt sich Fehr aber die Freiheit, auch polarisierende Ideen zu lancieren. So etwa das gewichtete Stimmrecht, wonach junge Stimmen doppelt zählen sollen. Auf den Vorschlag hagelte es Proteste.

Sehr skeptisch waren die Reaktionen auch, als Fehr die Anerkennung einzelner Muslimgemeinden anregte – als Mittel gegen Radikalisierungen. Merkwürdig stumm blieb Fehr hingegen, als eine Zeitung aufdeckte, dass im Gefängnis Pöschwies muslimische Seelsorger mit problematischem Gedankengut tätig sind. Hier wäre ein klärendes Wort der Justizdirektorin erwünscht gewesen.