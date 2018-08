Derzeit sind das Internet, Fernsehen und die Telefonie bei einigen Swisscom Kunden in Zürich unterbrochen. Dies meldet das Unternehmen am Mittwochmittag auf ihrer Webseite. Grund dafür sei ein im Boden verlegtes, beschädigtes Anschlusskabel. Die Reparatur sei komplex und zeitintensiv, deshalb dauert der Unterbruch bis voraussichtlich Freitagabend. Bei dringenden Fällen rät das Telekommunikationsunternehmen ihren Kunden im Swisscom Shop Zürich, am Kreuzplatz, eine mobile Alternativlösung für den Internetzugang zu suchen.