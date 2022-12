WEF-Businessjets dürfen auch künftig in Dübendorf landen

Die Businessjets des World Economic Forum (WEF) in Davos dürfen auch in Zukunft auf dem Flugplatz Dübendorf landen und dort abgestellt werden. Dies hat der Zürcher Kantonsrat am Montag beschlossen. Die SP wollte die WEF-Flugzeuge aus Dübendorf verbannen.