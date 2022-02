Informationstechnologie Zürich digital: Stadt lanciert zwei interaktive 3D-Webkarten Aktuelle und geplante Bauten und Bäume in der Stadt Zürich können in den neuen interaktiven Webkarten «Zürich virtuell» und «Zürich 4D» eingesehen werden.

Gebäudehöhen und Schattenwurf lassen sich in den neuen Modellen messen. (Symbolbild) Keystone

Die Stadt Zürich hat einen digitalen Zwilling: In den interaktiven Webkarten «Zürich virtuell» und «Zürich 4D» sind in einem 3D-Modell alle aktuellen und geplanten Bauten und Bäume virtuell einsehbar - von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Profitieren davon sollen etwa das Bauwesen oder der Schulunterricht.

In den Modellen lassen sich etwa Gebäudehöhen oder der Schattenwurf messen, wie die Stadt Zürich am Montag mitteilte. Jedes der über 50’000 Gebäude der Stadt ist erfasst.

Das virtuelle Zürich entstand im Rahmen des stadträtlichen Strategie-Schwerpunkts Digitale Stadt und basiert auf dem frei zugänglichen Geodatensatz der Stadt Zürich. (sda)