Informatik Russischer Hackerangriff auf Internetseiten der Stadt Zürich Wer Websites der Stadt Zürich aufrufen wollte, kam am Mittwochvormittag nicht weiter: Wegen eines Hackerangriffs waren sie nicht erreichbar.

Bereits Ende Mai legte eine Informatikpanne alle Websites der Stadt Zürich lahm. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Mehrere Websites der Stadt Zürich sind am Mittwochmorgen nicht erreichbar gewesen. Als Grund nennt die Stadt eine Attacke «einer vermutlich pro-russischen Gruppierung».

Wegen des DDoS-Angriffs waren der offizielle Internetauftritt der Stadt (stadt-zuerich.ch) und jener der Verkehrsbetriebe (vbz.ch) sowie weitere städtische Websites ab acht Uhr für rund anderthalb Stunden nicht erreichbar, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Der Angriff hielt gemäss Mitteilung kurz vor Mittag noch an. Die Spezialistinnen und Spezialisten von Organisation und Informatik könnten aber den Betrieb der städtischen Websites mit Gegenmassnahmen sicherstellen. Weitere kurze Unterbrüche seien im Verlauf des Tages aber nicht ausgeschlossen.

Bei einem DDoS-Angriff werden Websites mit Anfragen überhäuft; sie werden damit überlastet und sind nicht mehr erreichbar. «Daten fliessen bei einem DDos-Angriff keine ab», schreibt Organisation und Informatik in der Mitteilung weiter. Die Computerarbeitsplätze von städtischen Mitarbeitenden seien nicht betroffen, die Blaulichtorganisationen seien erreichbar.

Weitere Angriffe auf Behörden-Auftritte

Die Stadt Zürich war nicht die einzige, die am Mittwoch mit ihren Internetauftritten zu kämpfen hatte. So waren unter anderem auch die Websites der Stadt St. Gallen und der offizielle Auftritt des Kantons Basel-Stadt am Mittwoch wegen DDoS-Attacken nicht erreichbar.

Bereits am Montag waren mehrere Websites der Bundesverwaltung kurzzeitig ausgefallen. Zu diesem Angriff hatte sich die pro-russische Hackergruppe «NoName» bekannt. Es wurde ein Zusammenhang mit dem Videoauftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vermutet, der am Donnerstag in der Mittagspause des Nationalrats stattfinden soll.