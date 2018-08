Am kommenden Samstag, den 18. August 2018, findet das 54. Zürcher Limmatschwimmen statt. Die Aussichten seien zwar nicht perfekt, aber man dürfe am Nachmittag Sonne erwarten, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt.

Die Abflussmenge der Limmat liegt jedoch weit unter den kritischen Werten und die Wassertemperatur weit darüber. Aus diesem Grund hat die Limmat kaum Zug. Deshalb raten die Organisatoren Eltern davon ab, Kinder am Limmatschwimmen teilnehmen zu lassen.

Der Vorverkauf am Mittwoch startete um 17.00 Uhr. Kurze Zeit später waren die Tickets bereits ausverkauft, wie 20 Minuten berichtet. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 4'500 beschränkt. Im vergangenen Jahr war das Buchungssystem nach dem Verkaufsstart abgestürzt. Im Jahr 2016 waren die Tickets innert acht Minuten weg gewesen.