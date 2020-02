In fünf Minuten zum gesunden Zmittag: aus eigenem Bedürfnis machten Väter ein Geschäft

Es ist Mittag, kurz vor 12 Uhr, die Kinder kommen gleich nach Hause, und Vater Heinz Lang hat noch nichts gekocht. «Ich stand oft vor der Herausforderung, etwas Gesundes und Feines auf den Tisch zu bringen, doch Zeit hatte ich keine», sagt der 47-Jährige. «Geschweige denn frische Zutaten.»

So kam der Winterthurer Unternehmensberater und Umweltnaturwissenschafter auf die Idee, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte auf Vorrat zu garen. Und zwar mit einem in der Gastronomie weitverbreiteten Verfahren, dem sogenannten Sous-vide-Garen. Auf die Methode gebracht hatte ihn sein Schwager Michael Uhr. Der 35-Jährige ist Koch, wohnt in Seuzach und ist ebenfalls Vater.

Die Rohstoffe werden vakuumverpackt und im Beutel bei relativ niedrigen Temperaturen schonend im Wasserbad oder Dampf gegart und dann schockartig abgekühlt. So werden Vitamine und Mineralstoffe nicht ausgeschwemmt, Aromen und Farben bleiben weitgehend erhalten. «Die Produkte sind vier Wochen haltbar», sagt Lang. Und dies, obwohl sie weder Konservierungsstoffe, Gewürze noch sonstige Zusätze enthalten.

Wie eine Schwangerschaft

Doch bis Lang seine Idee umsetzen und das Gemüse in grösserem Stil produzieren konnte, dauerte es seine Zeit. «Etwa so lange wie eine Schwangerschaft», sagt er. Also rund neun Monate. Er begann, letztes Jahr in der eigenen Küche zu tüfteln, testete verschiedene Rohstoffe, Garprozesse und Rezepte. Die dazu notwendigen Geräte mietete er. Und Erfahrung in der Lebensmittelbranche hatte er sich als Marketing- und Verkaufsleiter bei Jowa sowie als Unternehmensleiter bei Midor angeeignet. Das sind beides Unternehmen der Migros-Gruppe.