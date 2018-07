In der Prostitution in der Stadt Zürich sei Ruhe eingekehrt, bilanziert der Stadtrat in seinem gestern veröffentlichten Bericht über die Jahre 2015 bis 2017. Das Gewerbe habe sich auf quartierverträglichem Niveau eingespielt. Allerdings zeige sich mit temporären Pop-up-Salons in untervermieteten Wohnungen oder Hotels ein neues, problematisches Phänomen.

Die Zahl der neu angetroffenen Sexarbeiterinnen in der Stadt ist seit 2013 gesunken. Die Zahlen sind allerdings von der Kontrolltätigkeit der Stadtpolizei abhängig. Vor einem Jahr hat die Stadt die 2013 eingeführten Tickets für den Strassenstrich wieder abgeschafft. Dies habe keine nennenswerten Auswirkungen gehabt, steht im Bericht. Der Strichplatz in Altstetten habe sich etabliert und werde von 20 bis 30 Prostituierten pro Nacht genutzt. In der Strichzone auf der Allmendstrasse arbeiten höchstens eine bis zwei Frauen.

Der Druck ist gestiegen

Im Niederdorf seien die Reklamationen der Anwohner zurückgegangen. 2015 hatte die Stadt dort die Zeiten für die Strassen- und die Fensterprostitution an der Häringstrasse verkürzt. Seither beklagten sich die Frauen über weniger Einnahmen. «Der Druck auf die Frauen ist gestiegen», sagt Kari-Anne Mey von der Zürcher Stadtmission, die die Beratungsstelle Isla Victoria für Sexarbeitende betreibt. Unter Druck fallen die Preise und das Gesundheitsrisiko steige, etwa weil ungeschützter Sex angeboten werde.