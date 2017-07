Der Trampilot hatte in grösserer Distanz - die Gerichte sprechen von rund 90 Metern - einen Lastwagen wahrgenommen, der zum Wenden über die Gleise ansetzte. Dennoch prallte das Dreier-Tram an an jenem späten Freitagnachmittag im Januar 2015 in Albisrieden in den LKW.