«Warum trifft es unser Kind? Warum lässt Gott das zu?» Immer wieder treffen die Seelsorger am Universitäts-Kinderspital Zürich auf die Frage nach dem Warum. «Das ist eine rhetorische Frage», sagt Pascale Killias, reformierte Pfarrerin und Spitalseelsorgerin. «Die Familien wollen meist keine Antwort, aber sie wollen die Frage stellen können.»

Die zwei reformierten und zwei katholischen Seelsorger am Kispi können nur versuchen, gemeinsam mit den Familien deren Lösungen zu suchen. «Im Gegensatz zu den Ärzten und Pflegenden bringen wir Zeit mit», sagt Sabine Bohnert. Zeit, um mit einer Patientin «Uno» zu spielen, am Bett eines schwerkranken Kleinkindes ein Lied zu singen, mit den Eltern über ihr Gottesbild zu reden und auch einmal mit den Geschwistern auf dem Gang zu spielen.

Sabine Bohnert ist katholische Theologin und stammt aus Freiburg im Breisgau. Sie teilt sich die Seelsorgestelle der Katholiken mit ihrem Stellenpartner Beat Röösli. Pfarrerin Pascale Killias aus Lenzburg und Pfarrer Hanspeter Schärer, der zuvor Pfarrer in Schönenberg war, teilen sich die reformierte Stelle. Täglich ist ein Seelsorger jeder Konfession im Kinderspital. Am Wochenende gibt es einen Pikettdienst.