Beinahe ruiniert

Der Mann erhält eine Busse von 400 Franken und muss die Verfahrenskosten von 1000 Franken bezahlen. Das schlimmste ist jedoch, dass die Strafe auch ins Strafregister eingetragen würde, sobald die Sanktion rechtskräftig ist. Gemäss "NZZ" hätte dies den Ruin des Chauffeurs zur Folge, holt er doch regelmässig Staatsgäste im Sicherheitsbereich des Flughafens ab oder bringt sie ans WEF.

Der Chauffeur kommt allerdings nochmals mit einem blauen Auge davon. Das Bezirksgericht Meilen entschied in der Berufungsverhandlung, dass der Mann sich in einem entschuldbaren Rechtsirrtum befunden habe. Das Gesetz ist offenbar selbst in Juristenkreisen kaum bekannt. Auch die Meilemer Einzelrichterin gestand, dass sie bisher nie etwas von diesem Gesetz gehört habe. Als Folge sprach sie den Kleinunternehmer frei.