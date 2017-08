«Sie predigen am allerliebsten in einer leeren Kirche? Perfekt! Engstirnige Kirchenpflege? Unmotivierte Pfarrkollegen? Gelangweilte Mitarbeitende? All das bieten wir!» Mit diesen Worten sucht die Reformierte Kirchgemeinde Männedorf in einem Inserat im «Bref», dem Magazin der Reformierten, einen neuen Pfarrer.