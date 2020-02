«Ich texte auf dem Liegestuhl» — er hat 850 Kinderlieder geschrieben

Als Sie vor gut 20 Jahren angefangen haben mit Kinderliedern, gab es nicht sehr viel Konkurrenz. Mittlerweile hat sich die Szene belebt. Wo würden Sie sich darin verorten?

Andrew Bond: Einer hat einmal gesagt, in der Kinderliederszene sei Linard Bardill der Miles Davis, Stärneföifi seien die Rolling Stones, Marius und die Jagdkapelle seien Manu Chao und ich Paul McCartney.

Haben Sie das nicht als Beleidigung empfunden?

Wenn er mich mit den Stones verglichen hätte, dann wäre ich beleidigt gewesen. Aber der Paul-McCartney-Vergleich ist ein Riesenkompliment. McCartney steht eventuell für Mainstream, poppig, etwas oberflächlich vielleicht. Als oberflächlich würde ich mich nicht bezeichnen. Aber die Haltung «komm, wir machen fröhliche, melodiöse Musik» ist uns doch gemein.

Wenn Sie eines Tages eine CD nur für sich produzieren, wie wird sie klingen?

Ein Album nach dem Motto «just me» wird lauter melancholische, schwer verdauliche, irisch anmutende Weltschmerzlieder enthalten. Solche Lieder sind nicht die opportunistischsten für Kinder. Ich habe aber einzelne Lieder, die so angehaucht sind. Etwa «Nachtigall chum». Das ist vielleicht der poetischste Text, den ich je geschrieben habe.

Wenn Sie ein Lied schreiben, was schreiben Sie zuerst: den Text oder die Melodie?

Immer den Text. Und die Musiker, die ich verehre – Sting, Chris de Burgh, Elton John, Stephan Eicher, Andrew Lloyd Webber –, fangen alle mit dem Text an. Wenn man es so rum macht, passt die Musik richtig zum Text. Ich behaupte, ich merke zu 70, 80 Prozent, was zuerst war. Warum gibt es so viel Blabla in der Popmusik? Weil viele Künstler zuerst eine Melodie haben und danach noch einen Text dazu zusammenstiefeln.

Sie haben bereits unzählige Lieder geschrieben ...

… ungefähr 850.

Woher nehmen Sie die Inspiration?

Das ist nie ein Problem. Es gibt so viele Ideen, die herumschwirren. Ich muss sie einfach packen und einfangen. Dann stopfe ich sie in eine Kiste, schnüre sie zu und stelle sie ins Oberstübchen. Das gibt es, davon bin ich überzeugt. Am Tag einer Abgabe, oder wenn der letzte Ton eines Projekts aufgenommen ist, bin ich unmöglich. Das weiss jeder, der mich näher kennt. Denn dann melden sich die eingeschlossenen Projekte zurück. Dann bin ich am kreativsten. Das klingt komisch, ich weiss. Ich glaube selbst fast, das ist irgendein Hirndefekt.