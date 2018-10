Die 42-jährige Simone Bargetze ist in Triesen in Liechtenstein aufgewachsen. 1998 wurde sie Moderatorin bei Star TV, später moderierte sie in Kalifornien für Viva plus Germany. Ab 2005 machte sie in Hollywood Stunts in über 50 Filmen und Serien. Nach einer Pause 2011 zog sie um die Welt und drehte Filme für ihre Sendung «Simones Wild World». Bei einem Stopp in Zürich lernte sie den Musiker Sven Wallwork kennen. Heute lebt Simone Bargetze mit Mann und zweijährigem Sohn in Oberrieden. «Simones Wild World» läuft ab dem 11. Oktober jeweils donnerstags um 22.30 Uhr auf Teleclub Zoom.