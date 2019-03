Man hat versucht, sie mit Dreck zu bewerfen. Vor der SVP-Delegiertenversammlung im September riet Natalie Ricklis parteiinterner Mitbewerber um die Regierungsratskandidatur per E-Mail zu zweifelhaften Fragen. Etwa zu Ricklis Zivilstand oder ob sie dem Amt gewachsen sei, nachdem sie ihr Burnout vor sechs Jahren öffentlich gemacht hatte. Im medialen Aufruhr, der folgte, hüllte sich Rickli in vornehmes Schweigen. So kam sie – ohnehin schon Favoritin – noch glänzender zur Nomination.

Sie ist der Trumpf der SVP

Die 42-jährige Winterthurerin ist ein Trumpf für die SVP und spielt gekonnt auf der Klaviatur der Medien – ein Talent, das auch ihre Berufswahl beeinflusste. Die KV-Lehre machte Rickli bei der Agrargenossenschaft Fenaco. Die EWR-Abstimmung von 1992 und das landwirtschaftliche Umfeld bei Fenaco brachten sie zur SVP. Nach der Lehre arbeitete sie in Verlagen und Medienunternehmen. Zuletzt bei Goldbach Media, bevor sie sich vor einem Jahr als Kommunikationsberaterin selbstständig machte.

Durch ihre telegenen Auftritte schon als Jungpolitikerin hat sie heute viele Medienanfragen und ist Stammgast bei «SonnTalk» auf TeleZüri – und entsprechend vielen Leuten bekannt. Auch bei Wahlen holt sie regelmässig Rekordresultate.