Nach der Wiedereröffnung soll das Hotel 80 statt wie bisher 104 Zimmer haben. Dazu werden die Lobby neu gestaltet sowie die Sitzungs- und Veranstaltungsräume renoviert, wie Credit Suisse (CS) am Montag mitteilte. Die CS ist Hauptaktionärin des Hotels.

Nach dem Umbau übernimmt die Mandarin Oriental Hotel Group als Betreiberin. Das Hotel wird darum umgetauft in Mandarin Oriental Savoy Zürich. An den Besitzverhältnissen ändert dies nichts, wie es in der Mitteilung heisst.