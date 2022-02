Horgen Meterhohe Flammen: Dachstockbrand verursacht hohen Sachschaden – verletzt wurde niemand Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Horgen hat am Mittwochabend laut Polizei mehrere hundertausend Franken Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde bei dem Dachstockbrand niemand. Rund dreissig Menschen wurden aus dem Gebäude evakuiert.

Züri Today

Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr wegen des Brandes an der Einsiedlerstrasse alarmiert, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürcher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Ein Balkon habe gebrannt, zudem habe das Feuer auf den Dachstock des Hauses übergegriffen.

In Onlinemedien publizierte Fotos von Augenzeugen zeigten meterhohe Flammen, die aus dem Dach in den Himmel loderten. Über Horgen war demnach auch eine grosse Rauchsäule zu sehen. Im Einsatz standen laut der Polizeisprecherin mehrere dutzend Rettungskräfte. Am Abend wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in die Nacht an.

Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar. Gemäss der Polizeisprecherin richtete der Band am Haus grossen Sachschaden an. Dieser dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen. (sda)