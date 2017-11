Dass es zum Kompromiss kam, liegt an der Pattsituation im Stadtparlament: Das bürgerliche Lager, in diesem Fall inklusive GLP, und die Linke haben dort gleich viele Sitze. SKFD-Präsident Martin Probst (Grüne) erklärte, unter diesen Voraussetzungen sei er nicht bereit gewesen, die Vorlage des rot-grün dominierten Stadtrats zu übernehmen: «Ich wollte einen Kompromiss. Ein Zufallsentscheid wäre bei diesem wichtigen Thema nicht angemessen.» Beide Seiten mussten Abstriche machen: So hatte das bürgerliche Lager zunächst verlangt, die Einkommensentwicklung der Mieter städtischer Wohnungen auf das Fünffache der Miete zu limitieren. Doch mit der nun gefundenen Lösung zeigten sich auch Vertreter von SVP, FDP und GLP einverstanden. «Es ist wichtig, dass jetzt scharfe Zahlen in der Verordnung sind», sagte SVP-Kommissionsmitglied Urs Fehr.

Entscheidende Klausel

Für die Linke ist die 15-Prozent-Klausel entscheidend, wie Simon Diggelmann (SP) sagte. Diese ermögliche es der städtischen Liegenschaftsverwaltung, ihr gesamtes Portfolio mit Augenmass zu bewirtschaften. Strikte individuelle Einkommensgrenzen, wie sie die Bürgerlichen forderten, würden hingegen in Billigsiedlungen zu sozialer Entmischung führen, so Diggelmann.

Heute würde die 15-Prozent-Klausel knapp nicht erfüllt: Laut SKFD-Vizepräsident Urs Egger (FDP) leben in 16,8 Prozent der 6800 freitragend vermieteten städtischen Wohnungen Bewohner mit Einkommen, die 70 000 Franken und das Sechsfache der Miete übersteigen. In 2,6 Prozent der Wohnungen hätten die Bewohner Jahreseinkommen von über 230 000 Franken.

Die neuen Regeln könnten laut Stadtrat Leupis Sprecher Patrick Pons noch 2018 in Kraft treten. Der Zürcher Gemeinderat entscheidet voraussichtlich in zwei Wochen darüber.