Historisch Vom Säumärt zum Paradeplatz und zurück – oder: Wie der Bankenplatz Zürich entstand Kommen Sie mit auf eine kurze Zeitreise durch für Zürich prägende 167 Jahre: die Zeit, als die Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank entstanden, mit Folgen bis heute.

Der Zürcher Paradeplatz im Jahr 1906, mit den Hauptsitzen der SKA (rechts, heute Credit Suisse) und des Schweizerischen Bankvereins (heute UBS). Bild: Baugeschichtliches Archiv Zürich/zvg

Die Industrialisierung kam gerade mit Volldampf in Schwung: 1847 rollte mit der Spanischbrötli-Bahn zwischen Zürich und Baden das Eisenbahnzeitalter an. Auch der Zürcher Unternehmer und radikalliberale Politiker Alfred Escher (1819–1882) stieg ins Eisenbahngeschäft ein. Er lancierte eine Unternehmensgeschichte, die nun mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS endet – oder eine weitere Transformation durchmacht.

Alfred Escher (1819–1882) gründete 1856 die Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse). Bild: Keystone

«Um von ausländischen Geldgebern unabhängig zu sein, gründet er zusammen mit Gleichgesinnten aus Politik und Textilindustrie die Schweizerische Kreditanstalt (SKA) – bald ist sie die wichtigste Handelsbank der Schweiz und für die Finanzierung des Eisenbahnbaus sehr bedeutend», heisst es in einem Abriss der Zentralbibliothek Zürich zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte. Und weiter: «Die Gründung der SKA ist für den Finanzplatz Zürich ein Meilenstein.» Mit ihr entstand 1856 Zürichs erste Grossbank.

Doch die SKA, später in Credit Suisse (CS) umbenannt, erhielt schon bald einen Gegenpol auf dem Bankenplatz Zürich: Die Zürcher Kantonalbank (ZKB), die unlängst ihr 150-jähriges Bestehen feierte, nahm 1870 ihren Betrieb auf. Die Rolle des Gegenpols zur Credit Suisse ist der Kantonalbank bis heute geblieben, wie letzten Montag Reaktionen aus dem Kantonsrat zum UBS-CS-Deal zeigten.

Demokraten bekämpften das «System Escher»

«Im Mittelpunkt standen gewerbliche und landwirtschaftliche Kreditbedürfnisse und sichere Spar- und Anlagemöglichkeiten für breite Bevölkerungskreise», schreibt die ZKB in einer Jubiläumspublikation über ihre Gründungsgeschichte. Und schlägt sogleich mit einem gewagten Zeitsprung den Bogen zur Gegenwart: «Als kantonale Universalbank mit einer umfassenden Produkt- und Dienstleistungspalette bildet sie heute ein Gegengewicht zu den privat gehaltenen Gross- und Privatbanken.»

Die Anfänge der ZKB waren eng mit der Demokratischen Bewegung verknüpft. Diese richtete sich gegen das sogenannte «System Escher», also die enge Verflechtung der Zürcher Finanzwirtschaft mit der seit 1848 dominanten radikalliberalen Politik, verkörpert durch Alfred Escher.

Escher war ab 1848 Zürcher Regierungs- und Nationalrat, ab 1853 Vorstand der Nordostbahn, zu der auch die Spanischbrötli-Bahn zählte, und 1855 Mitgründer des Polytechnikums, aus dem die ETH Zürich wurde. Mit der Gründung der SKA komplettierte er das System Escher: In seiner Person verbanden sich politische und wirtschaftliche Interessen und Beziehungen mit einem technisch orientierten Fortschrittsglauben.

ZKB gründet auf Verfassung von 1869

Die Vorherrschaft der Radikalliberalen, zu deren Leitfiguren Escher zählte, bröckelte mit den Erfolgen der Demokratischen Bewegung bei den kantonalen Wahlen 1868. Die Hintergründe waren auch finanzpolitischer Art, wie die ZKB in ihrer 150-Jahr-Jubiläumsschrift festhält: Die boomende Stadt Zürich galt als privilegiert gegenüber der Landschaft; dazu trug auch die Tatsache bei, dass Begüterte ihr Geld vermehrt in Eisenbahnaktien anlegten, statt in die ländliche Wirtschaft zu investieren.

Hinzu kam, dass Missernten und Bevölkerungswachstum grosse Teile der Landbevölkerung in Armut stürzten. Viele sahen nur die Auswanderung als Lösung. Allein zwischen 1851 und 1860 emigrierten rund 50’000 Menschen aus der Schweiz nach Übersee.

Der Geldmangel in der Landwirtschaft wurde für die Demokratische Bewegung ein wichtiges Thema. Deren führender Kopf Karl Bürkli schrieb: «Wie der Staat das Strassenwesen, Münzwesen und so weiter übernimmt, so kann und soll er auch das Bankwesen übernehmen.» Die Revision der Zürcher Kantonsverfassung, die die Demokratische Bewegung 1869 durchsetzte, beinhaltete denn auch nebst direktdemokratischen Rechten die Gründung der ZKB: Artikel 24 verlangte die Einrichtung einer Kantonalbank. 1870 eröffnete die ZKB ihren ersten Schalter am Zürcher Paradeplatz.

Vom Säumärt zum Paradeplatz

Escher wiederum gab den Bau des prunkvollen SKA-Hauptsitzes in Auftrag: «Wie kaum ein anderes Symbol repräsentiert das 1873 bis 1876 von Jakob Friedrich Wanner errichtete Sandsteingebäude den Finanzplatz Schweiz», heisst es dazu auf der Credit-Suisse-Website. Bis heute dominiert der Bau den Zürcher Paradeplatz.

Dieser war noch im 17. Jahrhundert ein Umschlagplatz für den Viehhandel. Damals hiess er Säumärt, später Neumarkt, um dann, als die Banken sich dort niederliessen, seinen heutigen Namen Paradeplatz zu erhalten. Die 1864 erbaute Bahnhofstrasse machte ihn mit zum Symbol einer Stadt, die sich in jener Zeit neu erfand – und die rasant wuchs: von 14’243 Einwohnenden im Jahr 1836 auf 65’668 im Jahr 1870.

1898 platzierte dann der aus mehreren Fusionen hervorgegangene Schweizerische Bankverein seinen Sitz am Paradeplatz, gleich neben dem Platzhirsch SKA. 1960 ersetze ein Neubau den von einem triumphbogenartigen Eingang geprägten Altbau des Bankvereins. Heute befindet sich in dem Neubau der UBS-Hauptsitz.

Die UBS, welche nun die aus Eschers SKA hervorgegangene Credit Suisse schluckt, war 1998 aus der Fusion des Bankvereins mit der Schweizerischen Bankgesellschaft entstanden. Die SKA wiederum hatte Anfang der 1990er-Jahre Zürichs älteste Bank, die Bank Leu, und die Schweizerische Volksbank übernommen. So ist der Bankenplatz Zürich mit seinen Prunkbauten am Paradeplatz heute im übertragenen Sinn, was einst der Säumärt war: ein Ort des Fressens und Gefressenwerdens.